Ganzes Obergeschoss in Flammen: Dach muss geöffnet werden

Bremen - Aus noch unbekannter Ursache ist am Sonntagvormittag eine ganze Etage eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses in Bremen -Blumenthal in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Während der Löscharbeiten kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. © XOYO Film

Nach Angaben der Feuerwehr Bremen stand das gesamte erste Obergeschoss des Hauses in der Gösper Straße beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 11.20 Uhr bereits in Vollbrand.

Die Flammen griffen auch auf Teile des Dachgeschosses über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, allerdings dauerten die Nachlöscharbeiten bis in den Nachmittag an: Teile des Daches mussten geöffnet werden, um Glutnester abzulöschen.

Verletzt wurde zum Glück niemand, alle Bewohner konnten sich den Angaben zufolge noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ins Freie retten.

Zunächst wurde eine Person vermisst, dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht.