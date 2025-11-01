Garagentor in Flammen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ermsleben - Im Landkreis Harz ist am Freitagabend ein Garagentor in Brand geraten. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Das Einfamilienhaus wurde durch die Flammen beschädigt. © Polizeirevier Harz

Ein aufmerksamer Nachbar hatte gegen 19.08 Uhr die Rettungsleitstelle über das Feuer in der Halberstädter Straße in Ermsleben informiert, so das Polizeirevier Harz.

Die Bewohner des Hauses, ein Rentnerehepaar, waren in dieser Zeit nicht daheim.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Flammen über die Holzabdeckung der Toreinfahrt auf das Dach des Einfamilienhauses übergegriffen haben. Hier wurden neben der Regenrinne auch zwei Fenster beschädigt.

Durch die starke Hitze sind zudem Schäden an der Hauswand und am elektrischen Hoftor entstanden. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren aus Ballenstedt, Ermsleben und Meisdorf konnte das Feuer gelöscht werden.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.