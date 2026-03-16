Gartenlaube bei Feuer vollständig zerstört: Polizei vermutet Brandstiftung

Bei einem Brand in Hettstedt wurde am Sonntag eine Gartenlaube vollständig zerstört. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Hettstedt - In Hettstedt (Mansfeld-Südharz) ist am Sonntagabend eine Gartenlaube bei einem Feuer vollständig zerstört worden. Der Verdacht der Brandstiftung steht im Raum.

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Laube zerstört wurde. (Symbolbild)
Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Laube zerstört wurde. (Symbolbild)  © dpa/Boris Rössler

Ersten Informationen des Polizeireviers Mansfeld-Südharz zufolge bemerkten Zeugen die Flammen im Bereich der Gartenanlage "Trotzwiese".

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine massive Gartenlaube bereits in Vollbrand.

Trotz sofortiger Löscharbeiten der Feuerwehr fiel diese den Flammen vollständig zum Opfer.

Stürmischer Wochenstart: Mehrere Fichten fallen auf die Straße
Feuerwehreinsätze Stürmischer Wochenstart: Mehrere Fichten fallen auf die Straße

Personen wurden nicht verletzt, erklärte ein Polizeisprecher.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, besteht derzeit der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung.

Titelfoto: dpa/Boris Rössler

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: