Gartenlaube bei Feuer vollständig zerstört: Polizei vermutet Brandstiftung

Hettstedt - In Hettstedt ( Mansfeld-Südharz ) ist am Sonntagabend eine Gartenlaube bei einem Feuer vollständig zerstört worden. Der Verdacht der Brandstiftung steht im Raum.

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Laube zerstört wurde. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler

Ersten Informationen des Polizeireviers Mansfeld-Südharz zufolge bemerkten Zeugen die Flammen im Bereich der Gartenanlage "Trotzwiese".

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine massive Gartenlaube bereits in Vollbrand.

Trotz sofortiger Löscharbeiten der Feuerwehr fiel diese den Flammen vollständig zum Opfer.

Personen wurden nicht verletzt, erklärte ein Polizeisprecher.