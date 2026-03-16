Gartenlaube bei Feuer vollständig zerstört: Polizei vermutet Brandstiftung
Hettstedt - In Hettstedt (Mansfeld-Südharz) ist am Sonntagabend eine Gartenlaube bei einem Feuer vollständig zerstört worden. Der Verdacht der Brandstiftung steht im Raum.
Ersten Informationen des Polizeireviers Mansfeld-Südharz zufolge bemerkten Zeugen die Flammen im Bereich der Gartenanlage "Trotzwiese".
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine massive Gartenlaube bereits in Vollbrand.
Trotz sofortiger Löscharbeiten der Feuerwehr fiel diese den Flammen vollständig zum Opfer.
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Personen wurden nicht verletzt, erklärte ein Polizeisprecher.
Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, besteht derzeit der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung.
Titelfoto: dpa/Boris Rössler