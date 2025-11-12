Gartenlaube in Vollbrand: Besitzer versucht noch, Flammen zu löschen
Halberstadt - Am Dienstagabend musste der Besitzer einer Gartenlaube in Halberstadt (Harz) dabei zusehen, wie diese durch ein Feuer vollständig zerstört wurde.
Gegen 21.40 Uhr war die Laube in einem Kleingartenverein an der Mahndorfer Landstraße in Brand geraten, erklärte das Polizeirevier Harz.
Der Besitzer bemerkte diesen und versuchte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, die Flammen selbstständig zu löschen. Wenig später stand das Gartenhaus jedoch bereits in Vollbrand.
Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. An der Gartenlaube entstand jedoch ein Schaden von etwa 10.000 Euro.
Der Besitzer blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen.
Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmten den Brandort und leiteten Ermittlungen zur Brandursache ein.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Harz