Gartenlaube in Vollbrand: Besitzer versucht noch, Flammen zu löschen

Halberstadt - Am Dienstagabend musste der Besitzer einer Gartenlaube in Halberstadt ( Harz ) dabei zusehen, wie diese durch ein Feuer vollständig zerstört wurde.

Durch das Feuer entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. © Polizeirevier Harz

Gegen 21.40 Uhr war die Laube in einem Kleingartenverein an der Mahndorfer Landstraße in Brand geraten, erklärte das Polizeirevier Harz.

Der Besitzer bemerkte diesen und versuchte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, die Flammen selbstständig zu löschen. Wenig später stand das Gartenhaus jedoch bereits in Vollbrand.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. An der Gartenlaube entstand jedoch ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Der Besitzer blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen.