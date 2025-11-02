Gartenlaube steht in Flammen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Aue - Am Samstagabend stand in Aue ( Erzgebirge ) eine Gartenlaube in Vollbrand. Das Übergreifen auf ein nahegelegenes Wohnhaus konnte verhindert werden.

Die Gartenlaube war nicht mehr zu retten. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand sie bereits in Vollbrand. © Niko Mutschmann

Die Feuerwehren aus Aue und Alberoda wurden gegen 21 Uhr alarmiert, nachdem Anwohner in der Schlemaer Straße eine Verpuffung gehört und anschließend das Feuer bemerkt hatten.

Beim Eintreffen stand die Gartenlaube bereits komplett in Flammen, das Feuer breitete sich auf eine angrenzende Hecke aus.

Wie Einsatzleiter Frank Georgi von der Feuerwehr Aue mitteilte, errichteten die Kameraden eine sogenannte Riegelstellung, um ein Übergreifen der Flammen auf die Überdachung eines Hauseingangs des dahinterliegenden Wohngebäudes zu verhindern.

Zwei Trupps kümmerten sich unter Atemschutz um die Brandbekämpfung, ein dritter stand in Bereitschaft. Anschließend wurde ein Schaumteppich über die Überreste der Gartenlaube gelegt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.