Dunkle Rauchwolke an der A9: McDonald's-Laster geht in Flammen auf

Markranstädt - Feuerwehreinsatz an der A9 nahe Leipzig in Fahrtrichtung Berlin! Gegen 16.45 Uhr wurden die Kameraden zur Autobahnraststätte Bachfurt Ost gerufen. Ein Kleinlaster, der Lebensmittel für Fast-Food-Riese McDonald's geladen hatte, war in Brand geraten.

Auf einem Rastplatz an der A9 bei Leipzig ist es am Donnerstag zum Brand eines Kleinlasters gekommen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

TAG24-Infos zufolge war das Feuer im Motorraum des Brummis ausgebrochen, als dieser offenbar gerade in die Raststätte einfahren wollte. Von dort habe es sich über das Fahrerhaus auf die Ladefläche ausgebreitet und schließlich das gesamte Fahrzeug eingehüllt.

Durch den Brand entwickelte sich eine dichte, schwarze Rauchwolke, die von weitem sichtbar war. Ein Sprecher des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes in Weißenfels erklärte gegenüber TAG24, dass die A9 zwar nach wie vor freigegeben sei. Er mahnte jedoch zur Vorsicht aufgrund möglicher Sichtbehinderung durch die Rauchentwicklung.

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bad Dürrenberg, Tollwitz und Kötzschau sowie der Polizei eilten zum Ort des Geschehens und machten sich an die Löscharbeiten. Dabei konnten sie ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Vegetation sowie umstehende Lastwagen verhindern.

Für den Fast-Food-Transporter kam jede Hilfe zu spät. Der Kleinlaster brannte vollständig aus.