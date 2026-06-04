Dunkle Rauchwolke an der A9: McDonald's-Laster geht in Flammen auf

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Auf einem Rastplatz an der A9 bei Leipzig ist es am Donnerstag zum Brand eines Kleinlasters gekommen.

Von Eric Mittmann

Markranstädt - Feuerwehreinsatz an der A9 nahe Leipzig in Fahrtrichtung Berlin! Gegen 16.45 Uhr wurden die Kameraden zur Autobahnraststätte Bachfurt Ost gerufen. Ein Kleinlaster, der Lebensmittel für Fast-Food-Riese McDonald's geladen hatte, war in Brand geraten.

Auf einem Rastplatz an der A9 bei Leipzig ist es am Donnerstag zum Brand eines Kleinlasters gekommen.
Auf einem Rastplatz an der A9 bei Leipzig ist es am Donnerstag zum Brand eines Kleinlasters gekommen.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

TAG24-Infos zufolge war das Feuer im Motorraum des Brummis ausgebrochen, als dieser offenbar gerade in die Raststätte einfahren wollte. Von dort habe es sich über das Fahrerhaus auf die Ladefläche ausgebreitet und schließlich das gesamte Fahrzeug eingehüllt.

Durch den Brand entwickelte sich eine dichte, schwarze Rauchwolke, die von weitem sichtbar war. Ein Sprecher des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes in Weißenfels erklärte gegenüber TAG24, dass die A9 zwar nach wie vor freigegeben sei. Er mahnte jedoch zur Vorsicht aufgrund möglicher Sichtbehinderung durch die Rauchentwicklung.

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bad Dürrenberg, Tollwitz und Kötzschau sowie der Polizei eilten zum Ort des Geschehens und machten sich an die Löscharbeiten. Dabei konnten sie ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Vegetation sowie umstehende Lastwagen verhindern.

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Für den Fast-Food-Transporter kam jede Hilfe zu spät. Der Kleinlaster brannte vollständig aus.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zum Ort des Geschehens, um den Brand zu löschen.
Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zum Ort des Geschehens, um den Brand zu löschen.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Raststätte vorübergehend gesperrt

Für den Transporter kam jede Hilfe zu spät. Er brannte vollständig aus.
Für den Transporter kam jede Hilfe zu spät. Er brannte vollständig aus.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie ein Sprecher des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes in Weißenfels erklärte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Die Autobahnraststätte Bachfurt Ost musste im Zuge des Brandes, des Feuerwehreinsatzes sowie der anschließenden Bergungsmaßnahmen vorübergehend voll gesperrt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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