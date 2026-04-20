Gasexplosion? Wohnhaus steht in Vollbrand
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Von Jule Meck
Frontenhausen - In einem Wohnhaus in Niederbayern soll es am Montagnachmittag mutmaßlich zu einer Gasexplosion gekommen sein.
Das Gebäude am Mechtildisweg in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) stehe derzeit in Vollbrand, teilte die Polizei mit.
Ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser könne nach aktuellem Stand aber ausgeschlossen werden, so eine Sprecherin.
Ob noch Menschen in Gefahr sind, sei unklar.
Anwohner werden wegen starker Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa