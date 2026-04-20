Gasexplosion? Wohnhaus steht in Vollbrand

Frontenhausen - In einem Wohnhaus in Niederbayern soll es am Montagnachmittag mutmaßlich zu einer Gasexplosion gekommen sein.

Anwohner in Frontenhausen müssen während des Einsatzes Türen und Fenster geschlossen halten. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Das Gebäude am Mechtildisweg in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) stehe derzeit in Vollbrand, teilte die Polizei mit.

Ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser könne nach aktuellem Stand aber ausgeschlossen werden, so eine Sprecherin.

Ob noch Menschen in Gefahr sind, sei unklar.