Gasexplosion? Wohnhaus steht in Vollbrand

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In Niederbayern steht ein Wohnhaus in Vollbrand. Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Von Jule Meck

Frontenhausen - In einem Wohnhaus in Niederbayern soll es am Montagnachmittag mutmaßlich zu einer Gasexplosion gekommen sein.

Anwohner in Frontenhausen müssen während des Einsatzes Türen und Fenster geschlossen halten. (Symbolbild)
Anwohner in Frontenhausen müssen während des Einsatzes Türen und Fenster geschlossen halten. (Symbolbild)  © Fabian Sommer/dpa

Das Gebäude am Mechtildisweg in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) stehe derzeit in Vollbrand, teilte die Polizei mit.

Ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser könne nach aktuellem Stand aber ausgeschlossen werden, so eine Sprecherin.

Ob noch Menschen in Gefahr sind, sei unklar.

Anwohner werden wegen starker Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa

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