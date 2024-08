Gebäudebrand hält Feuerwehr in Atem, dann treiben auch noch Gaffer ihr Unwesen

Gerlingen - Ein unbewohnbares Gebäude sowie ein beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Gebäudebrands in Gerlingen im Landkreis Ludwigsburg.

Die Feuerwehr im schwäbischen Gerlingen unternahm alles in ihrer Macht Stehende, um den Gebäudebrand zu löschen. © 7aktuell.de/Kevin Lermer

Das Feuer war am gestrigen Montagabend gegen 21 Uhr in der Schulstraße ausgebrochen. In dem betroffenen Gebäudekomplex befinden sich neben Wohnungen auch mehrere Geschäfte.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, konnte ein Großteil der Bewohner die betroffenen Gebäudeteile selbstständig verlassen. Zwei Bewohner mussten hingegen durch die Polizei evakuiert werden.

Zu Schaden kam hierbei glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot vor Ort und löschte den Brand, weshalb zwischenzeitlich zwei der drei Gebäudeteile wieder durch die Bewohner betreten werden konnten.

Der dritte Teil ist gegenwärtig allerdings noch unbewohnbar. Die Stadt Gerlingen kümmerte sich um die Bewohner, indem umgehend mehrere Wohnungen zur Verfügung gestellt wurden. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mindestens eine halbe Million Euro.