Glück im Unglück: Feuerwehr rettet Hund aus brennendem Haus

Gera - In Gera hat die Feuerwehr einen Hund aus einem brennenden Haus gerettet.

Nachdem am Donnerstagabend ein Haus in Brand geriet, konnte die Feuerwehr den Hund der Bewohner retten. (Archivbild) © Niklas Treppner/dpa

Das Ehepaar, das in dem Haus lebt, und ein weiterer Hund konnten sich zuvor selbst in Sicherheit bringen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer am Donnerstagabend im Stadtteil Langenberg aus.

Vermutlich hatte der 58-jährige Ehemann den Brand bei Arbeiten mit einem Gasbrenner am Dach ausgelöst. Dabei sei demnach offenbar Styropor entzündet worden.

Das Feuer griff daraufhin vom Dachstuhl auf mehrere Räume des Hauses über, die den Angaben zufolge zerstört wurden. Auch eine Photovoltaikanlage überstand den Brand nicht.

Nach ersten Schätzungen soll der Schaden etwas weniger als 100.000 Euro betragen. Das Ehepaar wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.