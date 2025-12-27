Glück im Unglück für zwei Katzen: Feuerwehr rettet Tiere bei Hausbrand

Wipperfürth - Glück im Unglück bei einem Hausbrand am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) in Nordrhein-Westfalen. Während acht Personen sich selbst retten konnten, brauchten zwei Katzen Hilfe von der Feuerwehr .

In Wipperfürth ist es am 2. Weihnachtstag zu einem Hausbrand gekommen. © Freiwillige Feuerwehr Hansestadt Wipperfürth

Demnach sei man mit einem Großaufgebot nach Hohenbüchen ausgerückt, da es im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses gebrannt habe.

"Das Feuer breitete sich schnell aus, sodass kurze Zeit später das gesamte Erdgeschoss in Vollbrand stand", heißt es in einer Mitteilung.

Die ersten Einsatzkräfte hatten schnell feststellen können, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden.

Ein Feuerwehrsprecher erklärte gegenüber der Deutschen Presse Agentur (dpa), dass sich acht Menschen bereits nach draußen gerettet hatten, als man eingetroffen sei.

Eine Person sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht worden.