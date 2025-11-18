Großbrand auf Schrotthof im Norden: Nachlöscharbeiten abgeschlossen

Flensburg - Auf dem Gelände eines großen Schrott- und Recyclingunternehmens in Flensburg brannte seit kurz vor Mitternacht ein großer Schrotthaufen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen.

Stundenlang kämpfte die Feuerwehr auf dem Gelände eines Schrott- und Recyclingunternehmens in Flensburg gegen die Flammen. © Benjamin Nolte/dpa

Die Rauchsäule war auch im etwa 20 Kilometer entfernten Grundhof noch zu sehen, wie ein Sprecher der Stadt Flensburg sagte. Die Nachlöscharbeiten waren nach Angaben der Feuerwehr am Dienstagvormittag beendet.

Der Haufen aus Metall- und ähnlichem Schrott sei rund 50 Kubikmeter groß gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen. Nach Angaben der Stadt umfasste der Brand eine große Menge gelagerten Elektroschrott.

Die Polizei gehe davon aus, dass sich dieser selbst entzündet hat. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht. Ähnlich äußerte sich ein Geschäftsführer des Unternehmens.

Wegen der Gefahr der Selbstentzündung lagert Elektroschrott bei der Firma eigenen Angaben zufolge grundsätzlich separat und fernab von Maschinen und Gebäuden. Auch in diesem Fall griff das Feuer nicht auf Hallen oder Ähnliches über.

Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr bei dem Brand niemand. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Informationen vor. Die Berufsfeuerwehr Flensburg sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren waren mit bis zu rund 100 Einsatzkräften vor Ort.

Die Bevölkerung in Flensburg und umliegenden Orten wurde wegen der starken Rauchentwicklung über Warn-Apps gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.