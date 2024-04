Großbrand im Erzgebirge: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten!

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits im Vollbrand. © André März

Kurz vor 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Dienstag in die Straße "Zum Vereinsglückschacht" gerufen, weil dort in einer Scheune ein Brand ausgebrochen ist.

Bei Ankunft der Feuerwehrleute stand die etwa 100 mal 40 Meter große Lagerhalle, in der Stroh eingelagert war, bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Dazu kommen auch zwei Drehleiter zum Einsatz.

Die Löscharbeiten dauern bis in die Morgenstunden an. Am Mittwoch wird damit begonnen die Halle abzureißen, um an die Glutnester im Stroh zu gelangen und diese abzulöschen. Warn-App NINA meldet am Mittwochmorgen eine Rauchentwicklung - Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Ersten Informationen zufolge gibt es offenbar aktuell Probleme mit der Wasserversorgung. Bauern unterstützen die Kameraden mit großen Wassertanks.

Insgesamt sind über 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Oelsnitz, Lugau, Stollberg, Hohndorf, Neuwürschnitz und Gersdorf im Einsatz.