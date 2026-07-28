Großbrand im Erzgebirge: Gartenhütte steht in Flammen

Oelsnitz/Erz. - Eine Gartenlaube im erzgebirgischen Oelsnitz fing in der Nacht zum Montag Feuer. Der Löschangriff gestaltete sich schwierig. Die Polizei ermittelt noch zur Brandursache.

Mehrere Gartenhütten brannten in der Nacht zu Montag nieder. © André März

Gegen 0.55 Uhr ging der Alarm. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war eine Gartenlaube in der Anton-Günther-Straße in Brand geraten. Dies bestätigte die Polizei am Montagmorgen gegenüber TAG24.

Das Feuer breitete sich auf einen angrenzenden Geräteschuppen aus und war bereits aus der Ferne zu sehen. Zudem drohten die Flammen auch auf einen angrenzenden Wald überzugreifen.

Der Löschangriff gestaltete sich zunächst schwierig, da sich der Einsatzort abseits von befestigten Wegen befand. Die Löschfahrzeuge wurden deswegen kurzerhand über die Äußere Stollberger Straße, in einen Waldweg bis nahe des Höhlbaches geschickt, um von der gegenüberliegenden Seite den Löschangriff durch einen Garten vorzubereiten.

Um eine stabile Löschwasserversorgung herzustellen, musste eine zirka 200 Meter lange Schlauchleitung von der Äußeren Stollberger Straße bis zu den Feuerwehrfahrzeugen nahe des Höhlbaches aufgebaut werden.