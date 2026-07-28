Großbrand im Erzgebirge: Gartenlaube steht in Flammen, Polizei sucht Zeugen
Oelsnitz/Erz. - Eine Gartenlaube im erzgebirgischen Oelsnitz fing in der Nacht zum Montag Feuer. Der Löschangriff gestaltete sich schwierig. Die Polizei ermittelt noch zur Brandursache.
Gegen 0.55 Uhr ging der Alarm. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war eine Gartenlaube in der Brückenstraße in Brand geraten. Dies bestätigte die Polizei am Montagmorgen gegenüber TAG24.
Das Feuer breitete sich auf einen angrenzenden Geräteschuppen aus und war bereits aus der Ferne zu sehen. Zudem drohten die Flammen auch auf einen angrenzenden Wald überzugreifen.
Der Löschangriff gestaltete sich zunächst schwierig, da sich der Einsatzort abseits von befestigten Wegen befand. Die Löschfahrzeuge wurden deswegen kurzerhand über die Äußere Stollberger Straße, in einen Waldweg bis nahe des Höhlbaches geschickt, um von der gegenüberliegenden Seite den Löschangriff durch einen Garten vorzubereiten.
Um eine stabile Löschwasserversorgung herzustellen, musste eine zirka 200 Meter lange Schlauchleitung von der Äußeren Stollberger Straße bis zu den Feuerwehrfahrzeugen nahe des Höhlbaches aufgebaut werden.
Löscharbeiten in Oelsnitz dauerten bis in die Morgenstunden
Obwohl das bereits für genug Schwierigkeiten sorgte, entdeckten die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten zudem noch brennende Gasflaschen, die für zusätzliche Explosionen hätten sorgen können. Aber dazu kam es nicht.
Am Ende konnten die Löschtrupps das Feuer mit mehreren C-Rohren und unter schwerem Atemschutz unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf den Wald verhindern.
Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Die Äußere Stollberger Straße war während der Löscharbeiten voll gesperrt.
Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, wurde niemand verletzt.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 90-0 entgegen.
Erstmeldung: 27. Juli, 6.45 Uhr; letzte Aktualisierung: 28. Juli, 14-34 Uhr
Titelfoto: André März