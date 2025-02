27.02.2025 06:53 Großbrand im Hafen: Brennender Kran hält Feuerwehr in Atem

Ein Großbrand im Rostocker Hafen hat am gestrigen Mittwochabend die Feuerwehr in Atem gehalten. Ein Kran war in rund 20 Metern Höhe in Brand geraten.

Von Bastian Küsel

Rostock - Alarm in Rostock: Am gestrigen Mittwochabend ist im Hafen der Hansestadt ein Kran in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Ein Großbrand im Rostocker Hafen hat am gestrigen Mittwochabend die Feuerwehr in Atem gehalten. Ein Kran war in rund 20 Metern Höhe in Brand geraten. © Stefan Tretropp Wie Sven Scharschmidt von der Feuerwehr Rostock mitteilte, wurden die Kameraden um 21.27 Uhr alarmiert. Als sie vor Ort eintrafen, standen Teile eines Steuerstandes sowie Anbauteile eines Krans, der für den Transport von Schüttgut genutzt wird, in Flammen. Das Feuer sorgte bereits für eine dichte schwarze Rauchwolke über dem Hafen. Da sich der Brand in rund 20 Metern Höhe befand, wurden die Löscharbeiten zu einer echten Herausforderung für die Einsatzkräfte. Zunächst wurde der Strom abgestellt, anschließend begann die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter mit der Brandbekämpfung. Feuerwehreinsätze Einsatz im Chemiepark! Landkreis warnt die Bevölkerung Nach einiger Zeit hatten die Kameraden das Feuer unter Kontrolle, eine weitere Ausbreitung der Flammen konnte so verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Ob ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich war, ist noch unklar. Die Polizei hat bereits Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Titelfoto: Stefan Tretropp