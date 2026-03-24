Großbrand in Niederkassel: Unimog fängt in Lagerhalle Feuer - NINA-App ausgelöst

Niederkassel - Die Niederkasseler Feuerwehr ist am Dienstagmittag zu einem Großeinsatz im Stadtteil Rheidt ausgerückt. Mutmaßlich hat ein Unimog gegen 12 Uhr in einer Lagerhalle an der Bahnhofstraße Feuer gefangen.

Die Wohneinheiten konnten ersten Informationen zufolge rechtzeitig evakuiert werden. © Erftkreis News/Alexander Franz

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, griffen die Flammen anschließend auf das gesamte Gebäude über. Inzwischen soll das Dach eingestürzt sein.

In dem Gebäude befinden sich neben einer Werkstatt auch mehrere Wohneinheiten. Diese hätten allerdings rechtzeitig geräumt werden können, heißt es. Verletzte soll es dementsprechend keine geben.

Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort. Die Wasserversorgung soll jedoch problematisch sein. Daher fahren die Einsatzkräfte aktuell im sogenannten Pendelverkehr Wasser zur Einsatzstelle, was die Löscharbeiten erheblich verzögert.

Aufgrund der Geruchsbelästigung und der massiven Rauchentwicklung wurde die NINA-Warnapp ausgelöst. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" will zudem erfahren haben, dass Asbest in dem Gebäude verbaut ist, der nun freigesetzt werden könnte.