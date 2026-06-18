Wohnung im Harz brennt lichterloh: Ein Verletzter, Riesen-Schaden!

Osterwieck - Am frühen Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr im Landkreis Harz ausrücken: Eine Wohnung brannte lichterloh.

Am Morgen brannte in Osterwieck eine Wohnung. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Lüttgenrode

Das Feuer war gegen 4.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Kälberbachsweg in Osterwieck (Sachsen-Anhalt) ausgebrochen. Die genaue Ursache ist noch unklar.

Beim Eintreffen der Kameraden vor Ort hatten sich die Flammen bereits auf die ganze Wohnung ausgebreitet.

Der 43-jährige Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste medizinisch behandelt werden, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, das komplette Mehrfamilienhaus ist derzeit aber nicht bewohnbar. Der Sachschaden liegt bei etwa 80.000 Euro.