Inferno im Norden: Feuerwehr gibt Warnung an Bevölkerung heraus

Neumünster - Großeinsatz in Schleswig-Holstein : Am Donnerstag hat es in Neumünster gebrannt. Die Feuerwehr musste eine Warnung an die Bevölkerung herausgeben.

In Neumünster brannten am Donnerstag eine Doppelgarage mit Satteldach sowie ein angrenzender Carport. © Tom Nyfeler

Wie die Kameraden mitteilten, waren sie um kurz vor 14 Uhr in die Altonaer Straße im Stadtteil Wittorf alarmiert worden - mehrere Anrufer hatten eine starke Rauchentwicklung gegenüber einer Autowaschanlage gemeldet.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Lage: Eine Doppelgarage mit Satteldach sowie ein angrenzender Carport brannten lichterloh und sorgten für eine massive Rauchentwicklung.

Während die Feuerwehr umgehend mit der Brandbekämpfung begann, wurde unter anderem über die Warn-App "NINA" eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben.

Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen ausschalten.