Inferno im Norden: Feuerwehr gibt Warnung an Bevölkerung heraus
Neumünster - Großeinsatz in Schleswig-Holstein: Am Donnerstag hat es in Neumünster gebrannt. Die Feuerwehr musste eine Warnung an die Bevölkerung herausgeben.
Wie die Kameraden mitteilten, waren sie um kurz vor 14 Uhr in die Altonaer Straße im Stadtteil Wittorf alarmiert worden - mehrere Anrufer hatten eine starke Rauchentwicklung gegenüber einer Autowaschanlage gemeldet.
Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Lage: Eine Doppelgarage mit Satteldach sowie ein angrenzender Carport brannten lichterloh und sorgten für eine massive Rauchentwicklung.
Während die Feuerwehr umgehend mit der Brandbekämpfung begann, wurde unter anderem über die Warn-App "NINA" eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben.
Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen ausschalten.
Die Kräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus schließlich verhindern. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Titelfoto: Tom Nyfeler