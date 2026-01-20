Großbrand in Pforzheim: Zwei Verletzte und 100.000 Euro Schaden

Pforzheim - In der Nacht zu Dienstag ist in einem Pforzheimer Gewerbebetrieb ein Feuer ausgebrochen. Rund 70 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen.

Die Feuerwehr verschaffte sich mit einer Drehleiter Überblick und löschte alle Glutnester. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Gegen 23.35 Uhr brach in einem Lackierbetrieb in der Karl-Friedrich-Straße ein Feuer aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich noch Mitarbeiter in dem Betrieb.

Zwei von ihnen atmeten die giftigen Rauchgase ein und erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Pforzheim rückte mit einem Großaufgebot an. Rund 70 Einsatzkräfte und 30 Fahrzeuge waren vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein direkt angrenzendes Wohnhaus zu schützen.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Morgen hinein. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 100.000 Euro.