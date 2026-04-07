Großbrand in Weingut: Feuerwehrkräfte haben alle Hände voll zu tun
Von Philipp Rahn
Wörrstadt - In einem Weingut im Landkreis Alzey-Worms ist am Dienstagmorgen ein Großbrand ausgebrochen.
Zunächst habe eine Lagerhalle in Wörrstadt gebrannt, in der zwei Fahrzeuge standen, teilte die Verbandsgemeinde Wörrstadt mit. Das Feuer habe auf drei benachbarte Gebäude übergriffen.
Über die WarnApp NINA wurde gewarnt: "Im Rahmen eines Großbrandes kommt es zu massiver Rauchentwicklung. Je nach Windrichtung kann es zu Sichtbehinderung und Geruchsbelästigungen kommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz."
Die Bevölkerung sollte alle Fenster sowie Türen geschlossen halten. Eine Gefahr für Anwohner bestehe jedoch nicht, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, so die Verbandsgemeinde.
Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch an.
Verletzt wurde bei dem Brand niemand, zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Informationen vor. Wegen der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen sei die komplette Innenstadt von Wörrstadt nur beschränkt zu erreichen.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa