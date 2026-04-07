Großbrand in Weingut: Feuerwehrkräfte haben alle Hände voll zu tun

In einem Weingut im Landkreis Alzey-Worms ist am Dienstag ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, die Bevölkerung wurde gewarnt.

Von Philipp Rahn

Wörrstadt - In einem Weingut im Landkreis Alzey-Worms ist am Dienstagmorgen ein Großbrand ausgebrochen.

Die Feuerwehr musste in Wörrstadt anrücken.
Die Feuerwehr musste in Wörrstadt anrücken.  © Andreas Arnold/dpa

Zunächst habe eine Lagerhalle in Wörrstadt gebrannt, in der zwei Fahrzeuge standen, teilte die Verbandsgemeinde Wörrstadt mit. Das Feuer habe auf drei benachbarte Gebäude übergriffen. 

Über die WarnApp NINA wurde gewarnt: "Im Rahmen eines Großbrandes kommt es zu massiver Rauchentwicklung. Je nach Windrichtung kann es zu Sichtbehinderung und Geruchsbelästigungen kommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz."

Die Bevölkerung sollte alle Fenster sowie Türen geschlossen halten. Eine Gefahr für Anwohner bestehe jedoch nicht, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, so die Verbandsgemeinde. 

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Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch an.

Auslöser war ein Großbrand in einem Weingut.
Auslöser war ein Großbrand in einem Weingut.  © Andreas Arnold/dpa
Der Schaden ist enorm, derzeit aber noch nicht beziffert.
Der Schaden ist enorm, derzeit aber noch nicht beziffert.  © Andreas Arnold/dpa

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Informationen vor. Wegen der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen sei die komplette Innenstadt von Wörrstadt nur beschränkt zu erreichen.

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa

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