Großbrand in Wohnhaus: Katzen verenden in den Flammen

Am Dienstagnachmittag stand ein Wohnhaus in Schwabach in Flammen. Die Feuerwehr konnte gerade noch Schlimmeres verhindern.

Von Paulina Sternsdorf

Schwabach - Am Dienstagnachmittag brach gegen 13.45 Uhr in Mittelfranken in einem Anbau eines Wohnhauses ein Feuer aus. Damit sich die Flammen in der engen Altstadt nicht auf benachbarte Häuser ausbreiten, wurden zahlreiche Feuerwehrkräfte alarmiert.

Der Anbau eines Wohnhauses geriet in Brand.
Der Anbau eines Wohnhauses geriet in Brand.  © vifogra / Goppelt

Die Ursache des Brandes in der Straße Pinzenberg ist bisher noch ungeklärt, so die Polizei. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand.

Auch Anwohner der umliegenden Gebäude verließen vorsorglich ihre Wohnungen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gegen 15 Uhr vollständig gelöscht werden.

Trotz rascher Einsatzkräfte kam für die Katzen im brennenden Gebäude jede Hilfe zu spät – sie überlebten das Feuer nicht.

Hochhaus in Flammen: Seniorin (†88) kommt ums Leben
Feuerwehreinsätze Hochhaus in Flammen: Seniorin (†88) kommt ums Leben

Zwischenzeitlich erteilte die Feuerwehr aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Warnmeldung an die umliegenden Anwohner, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten. Zwei Feuerwehrmänner zogen sich eine Rauchgasvergiftung zu.

Zur Brandursache ermittelt nun die Schwabacher Kriminalpolizei. Durch das Feuer entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig eindämmen.
Die Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig eindämmen.  © vifogra / Goppelt

Die Ermittler bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Titelfoto: vifogra / Goppelt

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: