Großeinsatz am Tegernsee: Millionenschaden bei Brand auf Bauernhof

Gmund am Tegernsee - Eine gewaltige Rauchsäule, 200 Einsatzkräfte und gesperrte Straßen: Bei einem Brand an einem Bauernhof in Gmund am Tegernsee in Oberbayern ist ein hoher Schaden entstanden.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Bauernhof in Vollbrand. © Feuerwehr Stadt Miesbach

Nach ersten Schätzungen der Polizei dürfte dieser in die Millionen gehen. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt, wie die Beamten mitteilten.

Am Dienstagmorgen gegen 8.20 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle Rosenheim ein Brand an dem landwirtschaftlichen Anwesen im Gmunder Weiler Baumgarten gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der obere Teil des Wohnhauses bereits in Flammen. Die Rauchsäule war laut Einsatzkräften kilometerweit zu sehen.

Zahlreiche Feuerwehren aus dem Landkreis Miesbach sowie aus den Nachbarlandkreisen Rosenheim und Bad Tölz rückten an: Insgesamt waren rund 200 Einsatzkräfte sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes vor Ort.

Für die Versorgung mit Löschwasser wurde ein Pendelverkehr eingerichtet, zudem wurden Straßen gesperrt.