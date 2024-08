Großeinsatz in Brandt-Fabrik: Millionen-Schaden bei Zwieback-Firma

Landshut - Durch ein Feuer entstand in der Brandt-Schokoladenfabrik in Niederbayern ein Millionenschaden.

Rauch wabert über das Firmengelände von Brandt in Landshut. © vifogra / Haubner

Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand am Sonntagabend in einem mehr als 700 Quadratmeter großen Lager im zweiten Stock des dreistöckigen Gebäudes aus. Kartonagen und Kunststoffe hätten in Vollbrand gestanden.

Am Abend befanden sich noch acht Arbeiter in der Produktionsstätten des Werks, die alle sicher nach draußen gebracht werden konnten.

Umliegende Anwohner wurden über Lautsprecherdurchsagen und Warn-App vor dem enormen Rauch gewarnt und sollten Türen und Fenster geschlossen halten.

Rund 160 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Am Montagmorgen war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten hatten sich bis weit nach Mitternacht gezogen.