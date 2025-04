Großeinsatz der Feuerwehr bei Fulda: Feuerwehrmann verletzt in Klinik

Fulda/Ebersburg - Mehr als 250 Feuerwehrleute rückten aus: Auf einem Betriebsgelände in der Rhön-Gemeinde Ebersburg kam es am Mittwoch zu einem verheerenden Brand. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt.

Ein Brand auf einem Betriebsgelände in der Rhön-Gemeinde Ebersburg löste am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. (Symbolbild) © Montage: Matthias Bein/dpa, Robert Michael/dpa

Das Feuer in dem Ortsteil Weyhers südöstlich von Fulda brach gegen 14.30 Uhr aus, wie die Polizei in Osthessen am Donnerstagmorgen mitteilte.

Demnach bemerkte ein Lastwagenfahrer, dass von einem hohen Palettenstapel im Außenbereich des Firmengeländes Rauch aufstieg. Umgehend alarmierte der Mann mit einem Mobiltelefon die Feuerwehr.

Die Flammen griffen von dem Palettenstapel "schnell auf die umliegenden Paletten mit Glas- und Plastikflaschen über und beschädigte[n] die Fassade sowie das Dach einer Werkshalle", wie ein Sprecher erklärte.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. "Über 250 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen", hieß es weiter. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht zu Donnerstag an.

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.