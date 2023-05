Großeinsatz der Feuerwehr: 100 Meter langes Firmengebäude brennt

Kamenz - Der Dachstuhl eines 100 Meter langen und 40 Meter breiten zweistöckigen Firmengebäudes ist in der Nordstraße in Kamenz (Landkreis Bautzen) in den frühen Morgenstunden in Brand geraten! Am heutigen Samstagvormittag hielten die Löscharbeiten, mit rund 70 Einsatzkräften der Feuerwehr, noch immer an.