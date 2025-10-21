Großeinsatz in Limburg: Schaden in Millionenhöhe, ein Verletzter

Limburg - Alle Hände voll zu tun für die Feuerwehr! Einen geschätzten Schaden in Millionenhöhe hat ein Brand in einer Lagerhalle in Waldbrunn-Hausen im Landkreis Limburg-Weilburg verursacht. Ein Ersthelfer wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der 35-Jährige musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Ein Anwohner meldete das Feuer laut den Beamten in der Nacht auf Dienstag um 3.55 Uhr. Die Halle habe bereits in voller Ausdehnung gebrannt, als Feuerwehr und Polizei eintrafen. In dem Gebäude lagerte der Polizei zufolge unter anderem Papier.

Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Türen und Fenster entsprechend geschlossen zu halten.

Die Bewohner zweier angrenzender Wohnhäuser mussten sicherheitshalber die Gebäude verlassen. Die Feuerwehr konnte aber das Übergreifen der Flammen verhindern.