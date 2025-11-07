Großeinsatz im Erzgebirge: Scheune und Geräteschuppen in Brand, zwei Schweine sterben
Grünstädtel - Feueralarm im Erzgebirge!
Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Großbrand im Schwarzenberger Ortsteil Grünstädtel.
Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist in der Straße Kirchsteig eine Scheune in Brand geraten. Mittlerweile brennt offenbar auch ein Geräteschuppen.
Die dunklen Rauchwolken sind kilometerweit zu sehen.
Auch die NINA-Warn-App schlug Alarm und warnt aufgrund von Geruchsbelästigung und Rauchentwicklung. Eine Gefahr bestehe für die Anwohner jedoch nicht.
Brandursachenermittler vor Ort
Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte nach aktuellem Kenntnisstand verhindert werden.
Als das Feuer ausbrach, befanden sich zwei Bewohnerinnen (69, 93) im Wohnhaus. Während sich die Jüngere selbstständig in Sicherheit bringen konnte, musste die 93-Jährige durch die Einsatzkräfte ins Freie gebracht und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.
Zwei Schweine, die in der Scheune untergebracht waren, waren nicht mehr zu retten.
Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Mit Hilfe eines Baggers wird alles auseinander gezogen.
Insgesamt sind rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schwarzenberg, Raschau, Markersbach, Lauter und Aue im Einsatz. Zwei Kameraden wurden bei dem Einsatz verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Mittlerweile sind auch Brandursachenermittler vor Ort. Bisher liegen aber noch keine Informationen vor, wie es zu dem großen Feuer kam.
Erstmeldung: 7. November, 9 Uhr; letzte Aktualisierung: 12.18 Uhr
Titelfoto: Niko Mutschmann