Großeinsatz im Erzgebirge: Scheune und Geräteschuppen in Brand, zwei Schweine sterben

Grünstädtel - Feueralarm im Erzgebirge !

Der Schuppen brennt lichterloh.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Großbrand im Schwarzenberger Ortsteil Grünstädtel.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist in der Straße Kirchsteig eine Scheune in Brand geraten. Mittlerweile brennt offenbar auch ein Geräteschuppen.

Die dunklen Rauchwolken sind kilometerweit zu sehen.

Auch die NINA-Warn-App schlug Alarm und warnt aufgrund von Geruchsbelästigung und Rauchentwicklung. Eine Gefahr bestehe für die Anwohner jedoch nicht.