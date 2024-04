23.04.2024 10:09 Großeinsatz im Norden: Sechs Menschen bei Feuer in Klinik verletzt

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Schleswig sind sechs Menschen am gestrigen Montag verletzt worden. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Von Bastian Küsel

Schleswig - Großeinsatz! Bei einem Feuer in der Helios-Klinik in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein 41-jähriger Mann schwer verletzt worden. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Schleswig sind sechs Menschen am gestrigen Montag verletzt worden. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.45 Uhr über den Brand in der psychiatrischen Einrichtung in der St.-Jürgener-Straße informiert. Das Gebäude wurde evakuiert, anschließend konnte die Feuerwehr verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Dennoch wurde der 41-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Patient für den Brand selbst verantwortlich ist. Fünf weitere Personen wurden leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150.000 Euro und hat Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Erstmeldung: 8.40 Uhr. Aktualisiert: 10.09 Uhr

