Großeinsatz in Böblingen: Schule wegen Atembeschwerden geräumt

Böblingen - Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Montagmorgen zu einer Schule in Böblingen ausgerückt. Nachdem zahlreiche Personen plötzlich über Hustenreiz und Atembeschwerden geklagt hatten, wurde das Gebäude komplett evakuiert.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zu dem Schulgebäude aus. © SDMG / Dettenmeyer

Gegen 9.45 Uhr ging der Alarm bei den Leitstellen ein. Mehrere Schüler und Lehrkräfte meldeten Reizungen der Atemwege.

Vor Ort kümmerte sich der Rettungsdienst um die Betroffenen. Wie viele Personen genau medizinisch versorgt werden müssen, ist derzeit noch unklar.

Die Feuerwehr überprüfte das Schulgebäude im Herdweg. Laut Polizei konnte bislang jedoch noch kein Auslöser gefunden werden.