Garagenbrand in der Altmark: Mutiger Nachbar rennt in die Flammen

Klötze - In der Ortschaft Kusey in Klötze ( Altmarkkreis Salzwedel ) brachte sich ein Anwohner am Donnerstagnachmittag bei einem Brand beinahe in Lebensgefahr.

46 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. (Symbolbild) © Bildmontage: Freiwillige Feuerwehr Löschzug Kusey

In der Straße "Grüner Weg" war gegen 14.40 Uhr ein Feuer in einer Doppelgarage mit einem angrenzenden Partyraum ausgebrochen.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis mitteilte, vermutete ein Nachbar, dass sich noch eine Person in dem brennenden Objekt befindet, und rannte hinein.

Diese Vermutung bestätigte sich jedoch nicht. Der couragierte Mann wurde im Anschluss mit dem Verdacht auf eine mögliche Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

46 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz und konnten den Brand löschen.