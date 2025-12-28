Großeinsatz: Party bei Baggersee endet mit dramatischer Rettung

Homberg (Ohm) - Zwei Männer stürzten einen Abhang bei einem Baggersee hinab: Ein Großaufgebot an Rettungs- und Bergungskräften der Feuerwehr , des Rettungsdienstes und der Polizei rückte aus, auch ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr rückten aus, um zwei Männer zu retten, die nahe Homberg (Ohm) verunglückt waren. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Das Unglück ereignete sich am späten Samstagabend bei einem See im Wald nahe der L3072 unweit von Homberg (Ohm) im mittelhessischen Vogelsbergkreis, wie die Polizei mitteilte.

Demnach nahmen ein 36-Jähriger und ein 40 Jahre alter Mann zusammen mit anderen Personen an einer "Feier unter freiem Himmel" in dem Gebiet teil. Aus noch unbekannten Gründen waren sie gegen 21 Uhr von dem Fest zu dem See gelaufen.

"Dort stürzten sie jeweils einen steilen Abhang herab", erklärte ein Sprecher. Beide Männer fielen aber nicht direkt in das Wasser.

Die Rettungskräfte waren nach der Alarmierung rasch vor Ort. Die beiden verletzen Männer mussten "durch die Rettungskräfte mit technischer Hilfeleistung der Feuerwehr geborgen werden", hieß es weiter.