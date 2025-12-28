Großeinsatz: Party bei Baggersee endet mit dramatischer Rettung
Homberg (Ohm) - Zwei Männer stürzten einen Abhang bei einem Baggersee hinab: Ein Großaufgebot an Rettungs- und Bergungskräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei rückte aus, auch ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.
Das Unglück ereignete sich am späten Samstagabend bei einem See im Wald nahe der L3072 unweit von Homberg (Ohm) im mittelhessischen Vogelsbergkreis, wie die Polizei mitteilte.
Demnach nahmen ein 36-Jähriger und ein 40 Jahre alter Mann zusammen mit anderen Personen an einer "Feier unter freiem Himmel" in dem Gebiet teil. Aus noch unbekannten Gründen waren sie gegen 21 Uhr von dem Fest zu dem See gelaufen.
"Dort stürzten sie jeweils einen steilen Abhang herab", erklärte ein Sprecher. Beide Männer fielen aber nicht direkt in das Wasser.
Die Rettungskräfte waren nach der Alarmierung rasch vor Ort. Die beiden verletzen Männer mussten "durch die Rettungskräfte mit technischer Hilfeleistung der Feuerwehr geborgen werden", hieß es weiter.
Hubschrauber-Einsatz über See bei Homberg (Ohm) in der Nacht
Einer der beiden Verwundeten lag dabei derart ungünstig, dass er nur unter Einsatz eines Schlauchbootes am Ufer des Baggersees geborgen werden konnte.
Ein Verwundeter wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Mit einem Rettungswagen wurde der zweite Mann in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.
Damit war der Einsatz an dem See bei Homberg (Ohm) aber noch nicht vorbei: Da unklar war, ob eventuell weitere Personen von dem Fest bei dem Baggersee unterwegs waren, wurden "umfangreiche Suchmaßnahmen initiiert, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war", betonte der Sprecher.
Erst in der Nacht zu Sonntag stand fest, dass "keine weiteren Personen der Feier in Gefahr waren". Weshalb die beiden Männer den Abhang bei dem See hinabgestürzt waren, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.
