Haus brennt bis auf die Grundmauern nieder: 700.000 Euro Schaden

Bermatingen - Riesiger Schaden bei Hausbrand! Das Feuer in einer Werkstatt im Bodenseekreis hat sich auf das dazugehörige Wohngebäude ausgeweitet.

Die Rauchwolke war nicht zu übersehen. © Kreisfeuerwehr Bodenseekreis

Als Feuerwehrleute am Freitag gegen 13.15 Uhr zur Ringstraße in Bermatingen ausrückten, sahen sie schon von Weitem eine enorme Rauchwolke.

Vor Ort angekommen, stellten die Kameraden fest, dass der Carport- und Werkstattbereich mit zahlreichen Fahrrädern in Vollbrand stand, teilt der Kreisfeuerwehr Bodenseekreis mit.

Außerdem kam es zu Problemen mit der Wasserversorgung aus dem Hydrantennetz, weshalb Tanklöschfahrzeuge alarmiert werden mussten, um die Löschwasserversorgung separat gewährleisten zu können.

Das Feuer hatte sich unterdessen auf das Wohnhaus ausgebreitet.

Immerhin konnte jedoch verhindert werden, dass Nachbargebäude und ein in der Nähe befindlicher Gastank in Flammen gerieten.