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Haus brennt bis auf die Grundmauern nieder: 700.000 Euro Schaden

In Bermatingen im Bodenseekreis ist ein Wohnhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das Feuer brach im Werkstattbereich aus.

Von Martin Gaitzsch

Bermatingen - Riesiger Schaden bei Hausbrand! Das Feuer in einer Werkstatt im Bodenseekreis hat sich auf das dazugehörige Wohngebäude ausgeweitet.

Die Rauchwolke war nicht zu übersehen.
Die Rauchwolke war nicht zu übersehen.  © Kreisfeuerwehr Bodenseekreis

Als Feuerwehrleute am Freitag gegen 13.15 Uhr zur Ringstraße in Bermatingen ausrückten, sahen sie schon von Weitem eine enorme Rauchwolke.

Vor Ort angekommen, stellten die Kameraden fest, dass der Carport- und Werkstattbereich mit zahlreichen Fahrrädern in Vollbrand stand, teilt der Kreisfeuerwehr Bodenseekreis mit.

Außerdem kam es zu Problemen mit der Wasserversorgung aus dem Hydrantennetz, weshalb Tanklöschfahrzeuge alarmiert werden mussten, um die Löschwasserversorgung separat gewährleisten zu können.

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Das Feuer hatte sich unterdessen auf das Wohnhaus ausgebreitet.

Immerhin konnte jedoch verhindert werden, dass Nachbargebäude und ein in der Nähe befindlicher Gastank in Flammen gerieten.

Im Werkstattbereich war das Feuer ausgebrochen.
Im Werkstattbereich war das Feuer ausgebrochen.  © Kreisfeuerwehr Bodenseekreis
Die Flammen wurden von Feuerwehrleuten mit mehreren Strahlrohren, aber auch aus der Luft bekämpft.
Die Flammen wurden von Feuerwehrleuten mit mehreren Strahlrohren, aber auch aus der Luft bekämpft.  © Kreisfeuerwehr Bodenseekreis
Der Brand griff schließlich auch auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über.
Der Brand griff schließlich auch auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über.  © Kreisfeuerwehr Bodenseekreis
Durch das Feuer ist das Haus nun sogar einsturzgefährdet.
Durch das Feuer ist das Haus nun sogar einsturzgefährdet.  © Kreisfeuerwehr Bodenseekreis

Haus nach Brand in Bermatingen unbewohnbar

Auch ein Wohnmobil auf dem Nachbargrundstück wurde Opfer der Flammen.
Auch ein Wohnmobil auf dem Nachbargrundstück wurde Opfer der Flammen.  © Kreisfeuerwehr Bodenseekreis

Gewarnt wurden die Anwohner wegen des Rauchs, ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

Obwohl der Brand im Großen und Ganzen gegen 15 Uhr gelöscht werden konnte, mussten die Kräfte bis in die Abendstunden zu Nachlöscharbeiten vor Ort bleiben.

Zwar wurden keine Personen verletzt, weil das Paar, das im Einfamilienhaus wohnt, zum Brandzeitpunkt nicht daheim war, berichtet der SWR.

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Die Schadensbilanz ist jedoch verheerend. Das bis auf die Grundmauern niedergebrannte Haus ist unbewohnbar, kann momentan nicht betreten werden, weil Einsturzgefahr besteht.

Ein auf dem Nachbargrundstück abgestellter Wohnanhänger fiel ebenfalls den Flammen zum Opfer.

Laut einer ersten Schätzung geht die Polizei von einem Sachschaden aus, der rund 700.000 Euro beträgt. Ermittlungen zur Brandursache laufen und werden vom Polizeipräsidium Ravensburg geführt. Zeitweise waren über 100 Kräfte im Einsatz, um das Feuer in Bermatingen in den Griff zu kriegen.

Titelfoto: Bildmontage: Kreisfeuerwehr Bodenseekreis

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