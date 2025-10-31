Haus in Falkensee nach Kellerbrand unbewohnbar: Mann verletzt

Falkensee - Bei einem Wohnhausbrand in Falkensee ( Landkreis Havelland ) hat ein Mann am Freitagvormittag Verbrennungen erlitten.

Dichter Rauch dringt aus den Kellerräumen. © Julian Stähle

Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr in die Leistikowstraße alarmiert. Das Feuer war im Keller eines Wohnhauses ausgebrochen.

Wie der Lagedienst der Polizei mitteilte, ist das Gebäude durch das Feuer nicht mehr bewohnbar. Es werde wegen eines technischen Defekts ermittelt.

Ob in dem Keller ein technisches Gerät dort Feuer fing, konnte die Polizei bislang nicht sagen.

Der verletzte Mann sei mit leichten Verbrennungen in ein Berliner Krankenhaus gekommen, sagte eine Sprecherin der Behörde.