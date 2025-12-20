Mieter schlafen mit Essen auf dem Herd ein: Feuerwehr muss sich gewaltsam Zutritt verschaffen

Grimma - Feuerwehreinsatz Freitagnacht in Grimma-West! Gegen 22.30 Uhr wurden die Kameraden in den Westring gerufen, wo es in einer Wohnung zu einem Küchenbrand gekommen war. Die Mieter hatten dabei Glück im Unglück.

In einem Mehrfamilienhaus im Grimmaer Westring ist es Freitagnacht zu einem Küchenbrand gekommen. © Sören Müller

Denn wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Samstag gegenüber TAG24 erklärte, kamen beide unbeschadet davon.

Das - nach Infos von Ort - ältere Paar hatte offenbar gerade auf dem heimischen Herd Essen zubereitet, war dann jedoch ins Wohnzimmer gewechselt und dort eingeschlafen. Das Essen brannte währenddessen an und löste den Rauchmelder aus, den glücklicherweise Anwohner bemerkten und die Feuerwehr alarmierten.

"Die Feuerwehr musste sich schließlich gewaltsam Zugang zu der Wohnung beschaffen", erklärte der Polizeisprecher. "Die Bewohner hatten das Klopfen nicht wahrgenommen."

In der Wohnung fanden die Kameraden der Feuerwehren Grimma und Hohnstädt das schlafende Paar vor und brachte dieses in Sicherheit. Beide wurden anschließend in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben, blieben jedoch unverletzt.

Nachdem der Brand gelöscht war, lüftete die Feuerwehr gut durch, um mögliche Rauchgase aus der Wohnung zu vertreiben. Bei der anschließenden Kontrolle sollen die Kameraden außerdem ein schmorendes Kabel an dem Herd entdeckt haben.