07.10.2024 12:37 4.457 Haus in Tharandt brennt lichterloh! Bewohnerin verletzt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Tharandt an der Wilsdruffer Straße hat eine Bewohnerin (80) leichte Verletzungen erlitten.

Von Karolin Wiltgrupp

Tharandt - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Tharandt an der Wilsdruffer Straße hat eine Bewohnerin (80) leichte Verletzungen erlitten. Das Wohnhaus brannte trotz schnellen Einsatzes der Feuerwehr aus. © Roland Halkasch Wie die Polizei mitteilte, sei am gestrigen Sonntagabend gegen 22.15 Uhr ein Sicherungskasten im ersten Obergeschoss in Brand geraten. Die Seniorin versuchte, die Flammen zu löschen, was ihr allerdings nicht gelang. Sie konnte sich anschließend selbstständig ins Freie retten. Die ältere Dame wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehreinsätze Heftiger Brand! Halbe Million Euro Schaden und zwei Verletzte Nach TAG24-Informationen waren rund 80 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Tharandt und Wilsdruff stundenlang im Einsatz und bekämpften die Flammen mit mehreren Strahlrohren. Das Wohnhaus brannte jedoch aus. Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. © Roland Halkasch Trotzdem konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Wald verhindert und ein neben dem Haus stehender Gastank geschützt werden. Die K 9072 war bis Montagmorgen voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Titelfoto: Roland Halkasch (2)