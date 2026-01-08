Haus nach Explosion in Albstadt eingestürzt - Kein Kontakt zu Bewohnern

Albstadt - Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Albstadt (Zollernalbkreis) ist das Gebäude am Donnerstagmorgen vollständig eingestürzt.

Ein Haus in Albstadt liegt seit den frühen Morgenstunden in Trümmern. © Jannik Nölke/dpa

Mehrere umliegende Häuser wurden schwer beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Deren Bewohner wurden evakuiert.

Zu den Bewohnern des eingestürzten Hauses bestand laut Polizeiangaben zunächst noch kein Kontakt.

Über die Anzahl der dort gemeldeten Menschen gab die Polizei noch keine Auskunft. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Ortsteil Tailfingen weiterhin mit zahlreichen Kräften im Einsatz.