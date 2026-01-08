Haus nach Explosion in Albstadt eingestürzt - Kein Kontakt zu Bewohnern
Von Tizian Gerbing
Albstadt - Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Albstadt (Zollernalbkreis) ist das Gebäude am Donnerstagmorgen vollständig eingestürzt.
Mehrere umliegende Häuser wurden schwer beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Deren Bewohner wurden evakuiert.
Zu den Bewohnern des eingestürzten Hauses bestand laut Polizeiangaben zunächst noch kein Kontakt.
Über die Anzahl der dort gemeldeten Menschen gab die Polizei noch keine Auskunft. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Ortsteil Tailfingen weiterhin mit zahlreichen Kräften im Einsatz.
Angaben zu Verletzten oder zur Ursache der Explosion lagen zunächst nicht vor. Die Lage werde weiter abgeklärt, hieß es von der Polizei.
