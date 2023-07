Haus steht in Vollbrand: Feuerwehr mit dutzenden Kräften im Einsatz - App warnt Anwohner

Düren - Mit einem großen Aufgebot ist die Feuerwehr Düren am Freitagabend zu einem Brand in einem leer stehenden Haus im Ortsteil Gürzenich ausgerückt. Auch die Warn-App NINA schlug Alarm.

Anwohner wurde per Warn-App angewiesen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. © Feuerwehr Düren

Wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, waren die Kräfte am Freitagabend gegen 18.20 Uhr zunächst zu einem Zimmerbrand in die Kallsgasse alarmiert worden.

Unverzüglich machten die Kameraden sich daraufhin auf den Weg zur Einsatzstelle, noch während der Anfahrt gingen jedoch weitere Anrufe von besorgten Anwohnern bei der Leitstelle ein, dass das betroffene Gebäude mittlerweile in Vollbrand stehen würde.

Nur wenige Minuten später traf die Feuerwehr dann mit dutzenden Kräften in der Kallsgasse ein und machte sich umgehend an die Löscharbeiten an dem unbewohnten Haus.

Die Kameraden schützten auch benachbarte Gebäude vor den Flammen.



"Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-App NINA aufgefordert, in den Bereichen Gürzenich und Derichsweiler die Türen und Fenster geschlossen zu halten", schilderte der Sprecher. Es seien vorsorglich Messungen durchgeführt worden, die jedoch keine belastenden Werte ergeben hätten.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr war der Brand bereits nach 30 Minuten unter Kontrolle. Nach etwa zwei Stunden waren die Flammen dann vollständig abgelöscht, wie es hieß.