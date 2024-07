Hausbrand löst Großeinsatz aus: Vier Verletzte!

Mithilfe einer Drehleiter brachten die Feuerwehrleute die Flammen unter Kontrolle. © ER24 / EinsatzReport24

Der Kellerbrand ereignete sich am frühen Montagmorgen gegen 5.45 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Ochsenstraße.

Laut Polizeiangaben wurden beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte vier Personen, darunter drei Kinder, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Neben mehr als 80 Einsatzkräften aus Karlsbad, Pfinztal, Walzbachtal und Weingarten musste auch von der Drehleiter Gebrauch gemacht werden.

Dabei stellten sich insgesamt sechs Einsatztrupps mit mehreren C-Rohren den Flammen von mehreren Gebäudeseiten entgegen.