Heldenhaft! Nachbar rettet Bewohner aus brennendem Haus

Crimmitschau - Feueralarm am Sonntagmorgen in Crimmitschau (Landkreis Zwickau ): In einem Wohnhaus brach ein Brand aus. Dramatisch: Zwei Bewohner saßen während des Feuers im Obergeschoss fest. Ein Nachbar reagierte blitzschnell und rettete die Bewohner über eine Leiter - heldenhaft!

Rauch drang aus dem Gebäude - in der oberen Etage brach ein Feuer aus. © Andreas Kretschel

Die dramatischen Szenen spielten sich gegen 6.30 Uhr in einem Wohnhaus an der Leipziger Straße ab. Aus dem Dachgeschoss des Gebäudes drang Rauch - ein verheerender Brand war ausgebrochen.



"Drei Bewohnerinnen im Alter zwischen 16 und 43 konnten das Haus verlassen, als sie den Brand bemerkten", so die Polizei. Zwei weitere Bewohner (15, 26) befanden sich allerdings noch im Obergeschoss.



Heldenhaft! Ein Nachbar (42) reagierte blitzschnell, holte eine Leiter und holte darüber die Bewohner aus dem brennenden Haus - womöglich rettete er ihnen dadurch das Leben! Die zwei Bewohner wurden laut Polizeiangaben mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Unterdessen liefen die Löscharbeiten. Zahlreiche Feuerwehrleute waren vor Ort, konnten die Flammen glücklicherweise Eindämmen und ein Übergreifen auf die Nebengebäude verhindern. Der Einsatz konnte am Sonntagvormittag beendet werden.