Hoher Schaden durch Feuer: Waldmaschine von Flammen zerstört

Am Dienstag brach in einem Waldstück zwischen Karow und Fienerode bei Genthin ein Feuer aus. Eine Waldmaschine wurde dabei vollständig zerstört.

Von Robert Lilge

Fienerode/Genthin - Schwarze Rauchwolken sorgten am Dienstagmorgen in einem Waldgebiet zwischen Karow und Fienerode (Landkreis Jerichower Land) für Aufregung.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die in Flammen stehende Maschine schnell löschen.
Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die in Flammen stehende Maschine schnell löschen.

Dort hat gegen 8.30 Uhr eine landwirtschaftliche Maschine gebrannt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Nach der Meldung über den Notruf seien Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sofort ausgerückt, hieß es.

Der Fahrer selbst habe die Leitstelle über den Brand informiert.

Nach dem Eintreffen kümmerten sich die Kameraden der Feuerwehr umgehend um die Flammen und löschten sie binnen kurzer Zeit.

Der Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine hat die Leitstelle über den Brand informiert.
Der Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine hat die Leitstelle über den Brand informiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge wird der Gesamtschaden im unteren sechsstelligen Bereich angesiedelt. Für weitere Ermittlungen hat sich jetzt die Kriminalpolizei eingeschaltet.

