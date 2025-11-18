Hoher Schaden durch Feuer: Waldmaschine von Flammen zerstört

Fienerode/Genthin - Schwarze Rauchwolken sorgten am Dienstagmorgen in einem Waldgebiet zwischen Karow und Fienerode ( Landkreis Jerichower Land ) für Aufregung.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die in Flammen stehende Maschine schnell löschen. © Polizeirevier Jerichower Land

Dort hat gegen 8.30 Uhr eine landwirtschaftliche Maschine gebrannt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Nach der Meldung über den Notruf seien Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sofort ausgerückt, hieß es.

Der Fahrer selbst habe die Leitstelle über den Brand informiert.

Nach dem Eintreffen kümmerten sich die Kameraden der Feuerwehr umgehend um die Flammen und löschten sie binnen kurzer Zeit.