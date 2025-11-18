Hoher Schaden durch Feuer: Waldmaschine von Flammen zerstört
Fienerode/Genthin - Schwarze Rauchwolken sorgten am Dienstagmorgen in einem Waldgebiet zwischen Karow und Fienerode (Landkreis Jerichower Land) für Aufregung.
Dort hat gegen 8.30 Uhr eine landwirtschaftliche Maschine gebrannt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.
Nach der Meldung über den Notruf seien Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sofort ausgerückt, hieß es.
Der Fahrer selbst habe die Leitstelle über den Brand informiert.
Nach dem Eintreffen kümmerten sich die Kameraden der Feuerwehr umgehend um die Flammen und löschten sie binnen kurzer Zeit.
Ersten Erkenntnissen zufolge wird der Gesamtschaden im unteren sechsstelligen Bereich angesiedelt. Für weitere Ermittlungen hat sich jetzt die Kriminalpolizei eingeschaltet.
Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land