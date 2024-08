Hotelgäste stecken in Aufzug fest, doch die Geschichte nimmt ein unerwartetes Ende

Reichenau-Mittelzell - Mehrere in einem Aufzug eingeschlossene Personen im Ortsteil Reichenau-Mittelzell im Landkreis Konstanz haben einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Ein Knopf, der in brenzligen Situationen Gold wert sein kann: Am Bodensee wurde der Notrufknopf im Aufzug dringend gebraucht. (Symbolbild) © 123RF / chanidap11

Der nicht alltägliche Vorfall ereignete sich am heutigen Samstagnachmittag gegen kurz vor 15 Uhr in einem Hotel an der Schiffslände.

Laut Polizeiangaben hatten die Eingeschlossenen den Notrufknopf betätigt, welcher neben der Auslösung des Hausalarms auch die Freiwillige Feuerwehr Reichenau auf den Plan rief.