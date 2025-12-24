In Flammen: Auto brennt in Nacht zum Heiligabend vollständig aus

Heiligenstadt - In Heiligenstadt ist in der Nacht zu Heiligabend ein geparkter Pkw in Brand geraten.

Die Feuerwehr löschte in der Thomas-Müntzer-Straße ein Auto, das vollständig Feuer gefangen hatte. © Feuerwehr Heiligenstadt

Gegen 1.30 Uhr wurde in der Thomas-Müntzer-Straße die Feuerwehr Heiligenstadt von der Leitstelle Eichsfeld alarmiert.

Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs stand das Fahrzeug bereits vollständig in Flammen. Durch die starke Hitze wurde ein daneben abgestellter Wagen ebenfalls beschädigt. Ein Übergreifen des Brandes auf das zweite Auto konnten die Einsatzkräfte jedoch verhindern.

Da aus dem brennenden Fahrzeug Kraftstoff austrat und sich entzündete, setzten die Feuerwehrleute Löschschaum ein, um das Feuer zu ersticken.

Während der Löscharbeiten trugen die Einsatzkräfte Atemschutz, um sich vor Rauchgasen zu schützen. Kurz nach 2 Uhr war der Brand gelöscht. Etwa eine Stunde später stellte die Feuerwehr ihre volle Einsatzbereitschaft wieder her.