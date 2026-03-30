Inferno verursacht enormen Schaden: Lagerhalle mit Solarzellen brennt lichterloh

Waltenhofen - Eine Lagerhalle im Landkreis Oberallgäu wurde am Sonntag ein Fraß der Flammen.

Der Brand der Lagerhalle bei Waltenhofen verursachte eine enorme Rauchsäule. © Michael Breher / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Nachmittag gegen 16 Uhr auf einem Hof zwischen Waltenhofen und Buchenberg aus.

Die Lagerhalle samt Photovoltaik-Anlage stand innerhalb kurzer Zeit in Flammen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle: Rund 100 Einsatzkräfte verhinderten, dass sich die Flammen auf den Rest des Anwesens ausbreiteten.

Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf 100.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.