Inferno verursacht enormen Schaden: Lagerhalle mit Solarzellen brennt lichterloh
Waltenhofen - Eine Lagerhalle im Landkreis Oberallgäu wurde am Sonntag ein Fraß der Flammen.
Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Nachmittag gegen 16 Uhr auf einem Hof zwischen Waltenhofen und Buchenberg aus.
Die Lagerhalle samt Photovoltaik-Anlage stand innerhalb kurzer Zeit in Flammen.
Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle: Rund 100 Einsatzkräfte verhinderten, dass sich die Flammen auf den Rest des Anwesens ausbreiteten.
Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf 100.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Um den Brand vollständig zu löschen, musste die Fassade der Halle teils mit einem Bagger geöffnet werden. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen.
Titelfoto: Michael Breher / EinsatzReport24