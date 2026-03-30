Inferno verursacht enormen Schaden: Lagerhalle mit Solarzellen brennt lichterloh

Im Landkreis Oberallgäu richtet ein Feuer auf einem Hof Bei Waltenhofen großen Schaden an. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Von Friederike Hauer

Waltenhofen - Eine Lagerhalle im Landkreis Oberallgäu wurde am Sonntag ein Fraß der Flammen.

Der Brand der Lagerhalle bei Waltenhofen verursachte eine enorme Rauchsäule.
Der Brand der Lagerhalle bei Waltenhofen verursachte eine enorme Rauchsäule.  © Michael Breher / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Nachmittag gegen 16 Uhr auf einem Hof zwischen Waltenhofen und Buchenberg aus.

Die Lagerhalle samt Photovoltaik-Anlage stand innerhalb kurzer Zeit in Flammen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle: Rund 100 Einsatzkräfte verhinderten, dass sich die Flammen auf den Rest des Anwesens ausbreiteten.

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Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf 100.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Um den Brand vollständig zu löschen, musste die Fassade der Halle teils mit einem Bagger geöffnet werden. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen.

Titelfoto: Michael Breher / EinsatzReport24

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