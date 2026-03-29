Zigarette steckt Mehrfamilienhaus in Brand: Feuer sorgt im Bördekreis für hohen Schaden

Ottleben - Ein Mehrfamilienhaus in Ottleben ( Landkreis Börde ) wurde am Freitag durch ein Feuer zerstört.

Durch die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell gelöscht werden. © Polizeirevier Börde

Wie das Polizeirevier Börde am Sonntag mitteilte, sei dabei ein Schaden in Höhe von 120.000 Euro entstanden.

Das Feuer sei gegen 18 Uhr ausgebrochen, hieß es. Mehrere Zeugen konnten dabei sehen, wie Rauch und Flammen aus dem Küchenfenster einer Wohnung im Obergeschoss drangen.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Brand kurz nach ihrem Eintreffen unter Kontrolle bringen und löschen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll eine brennende Zigarette der Auslöser des Feuers gewesen sein.

Lediglich der Wohnungsbesitzer soll beim Verlassen des Hauses leichte Verletzungen erlitten haben. Ein hinzugerufener Rettungsdienst kümmerte sich um ihn.