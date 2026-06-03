Innerhalb weniger Stunden war alles weg: Emotionaler Spendenaufruf nach Feuer in Ostsachsen

Löbau - Der Schock sitzt noch immer tief! Aus einem Mehrfamilienhaus im Löbauer Ortsteil Eiserode schlugen am vergangenen Samstag Flammen. Über das beschauliche Örtchen in der Oberlausitz zog eine dichte Rauchwolke. Für die Bewohner ein Albtraum, sie stehen vor dem Nichts. Spenden sollen helfen.

Flammen schlugen aus dem Gebäude, in dem mehrere Generationen unter einem Dach lebten. © xcitepress/Michael Ritter

"Hallo, ich bin Vanessa. Die älteste Tochter des Eigentümers von dem Haus da oben", startet der emotionale Aufruf auf der Spendenplattform GoFundMe. Ihr Papa ist auf einem darin veröffentlichten Foto abgebildet. Er musste mit ansehen, wie das Zuhause seiner Familie den Flammen zum Opfer fiel.

200.000 Euro Schaden meldete die Polizei an dem Haus, in dem Vanessa, ihre Geschwister, Vater und Oma geboren und aufgewachsen sind. "Jeder aus der Familie hat alles dafür gegeben, diesen seit rund 1700 bestehenden Hof zu erhalten und weiterzuführen", teilt sie mit.

Jeder Cent sei in den Erhalt des Hofes geflossen, der Kredit für die Sanierung des Daches noch nicht einmal abbezahlt gewesen. Stets hätten dort mindestens drei Generationen miteinander gelebt, jetzt seien drei Familien obdachlos. Innerhalb von wenigen Stunden war alles weg - Fotos, Kleidung, Dokumente. Zu retten sei das Haus nicht mehr.

"Die Abwicklung über die Versicherung wird dauern. Und bis dahin sind meine Eltern, meine Oma und meine Schwester mit ihrem Partner praktisch mittellos", schreibt die Initiatorin der GoFundMe-Kampagne.