Jugendgruppe "massiv" von Wespen attackiert: Feuerwehreinsatz

Ingolstadt - Vier Jugendliche sind in Ingolstadt auf ein Wespennest gestoßen. Die Feuerwehr musste die Gruppe retten.

Die Feuerwehr rettete die Jugendlichen aus ihrer Notlage mit einer Leiter. © Berufsfeuerwehr Ingolstadt

Wie die Einsatzkräfte am Donnerstag mitteilten, waren die Jugendlichen am Mittwoch gegen 21 Uhr über die östliche Seite der Infanteriemauer im Klenzepark auf einen ehemaligen Festungsbau oberhalb eines Restaurants gestiegen.

Dort oben kamen sie mit einem Wespennest in Kontakt. Es kam laut Feuerwehr zu einem "massiven Angriff" der Wespen auf das Quartett mit mehreren Stichen.

"In ihrer Verzweiflung flüchteten die vier jungen Leute auf die Westseite der Mauer, wo sie in acht Metern Höhe einen schmalen Vorsprung erreichten", so die Retter.

Feuerwehrleute retteten die Jugendlichen aus ihrer Notlage mit einer Leiter.