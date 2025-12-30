Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Bewohner kommen mit Schrecken davon

Hobeck - Im Möckerner Ortsteil Hobeck ( Landkreis Jerichower Land ) sind am Montag die Anwohner eines Mehrfamilienhauses bei einem Feuer mit dem Schrecken davongekommen.

Die Flammen richteten einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich an. © Polizeirevier Jerichower Land

Gegen 13.30 Uhr habe ein Bewohner des Hauses in der Karl-Marx-Straße Rauch im Keller entdeckt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Sofort rief er den Notruf und alarmierte damit die Feuerwehr und die Polizei.

Die schnell ausgerückten Einsatzkräfte konnten die Flammen umgehend löschen und Schlimmeres verhindern, hieß es.

Nach den Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt und untersucht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.