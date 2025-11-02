Kellerbrand richtet großen Schaden an: Bewohner plötzlich ohne Dach überm Kopf

Stutensee-Staffort - Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Stutensee-Staffort bei Karlsruhe standen am Samstagabend plötzlich ohne Dach über dem Kopf da, nachdem ein Kellerbrand ihr Zuhause stark in Mitleidenschaft gezogen hatte. Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt.

Die Feuerwehr Stutensee war am Samstagabend mit allen vier Abteilungen im Ortsteil Staffort im Einsatz. © Tim Müller / EinsatzReport24

Um 21.35 Uhr alarmierte ein Notruf die Einsatzkräfte in die Bruchstraße, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe gegenüber TAG24 bestätigte.

Bereits bei der Ankunft fielen der Feuerwehr die dicken Rauchschwaden auf, die aus dem Keller drangen, wo ein Feuer ausgebrochen war.

Die Kameraden konnten die Flammen zwar schnell löschen und die gründliche Lüftung des Gebäudes einleiten, aber da hatte der Brand bereits ganze Arbeit geleistet. Eine erste Einschätzung beziffert den entstandenen Sachschaden auf satte 80.000 Euro.