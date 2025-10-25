Kellerbrand sorgt für Feuerwehr-Einsatz: Bewohner müssen Haus räumen

Düsseldorf - In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf ist die Feuerwehr zu einem Kellerbrand ausgerückt. Vorsorglich wurden drei Personen ins Krankenhaus gebracht.

In einem Wohnhaus in Düsseldorf ist es zu einem Kellerbrand gekommen. © Patrick Schüller

Demnach seien die Einsatzkräfte am späten Freitagabend (24. Oktober) gegen 23.10 Uhr alarmiert worden, wie die Feuerwehr berichtet. Mehrere Anrufer meldeten einen Kellerbrand auf der Fritz-Erler-Straße im Stadtteil Garath.

Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stellte man sofort eine starke Rauchentwicklung im Keller des Hauses fest.

Umgehend schickte der Einsatzleiter mehrere Kräfte unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude.

Der Brandherd konnte schnell ausfindig gemacht und gelöscht werden.

Zeitgleich durchforsteten weitere Feuerwehrleute das Haus und kontrollierten, ob sich das Feuer oder der Rauch ausgebreitet hatten.