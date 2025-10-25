Kellerbrand sorgt für Feuerwehr-Einsatz: Bewohner müssen Haus räumen
Düsseldorf - In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf ist die Feuerwehr zu einem Kellerbrand ausgerückt. Vorsorglich wurden drei Personen ins Krankenhaus gebracht.
Demnach seien die Einsatzkräfte am späten Freitagabend (24. Oktober) gegen 23.10 Uhr alarmiert worden, wie die Feuerwehr berichtet. Mehrere Anrufer meldeten einen Kellerbrand auf der Fritz-Erler-Straße im Stadtteil Garath.
Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stellte man sofort eine starke Rauchentwicklung im Keller des Hauses fest.
Umgehend schickte der Einsatzleiter mehrere Kräfte unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude.
Der Brandherd konnte schnell ausfindig gemacht und gelöscht werden.
Zeitgleich durchforsteten weitere Feuerwehrleute das Haus und kontrollierten, ob sich das Feuer oder der Rauch ausgebreitet hatten.
Bewohner werden in Feuerwehr-Bus versorgt
Glücklicherweise war dies nicht der Fall, sodass anschließend umfangreiche Lüftungsmaßnahmen vorgenommen werden konnten, um das Haus vom Rauch zu befreien.
Während des Einsatzes mussten die Bewohner das Haus verlassen und wurden in einem von der Feuerwehr bereitgestellten Bus versorgt. Nach Ende des Einsatzes konnten sie wieder zurück in ihre Wohnungen.
Drei Anwohner mussten vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden, da sie Rauchgas eingeatmet hatten.
Außerdem mussten die Stadtwerke Düsseldorf für die gesamte Dauer die Stromverbindung zum Gebäude abstellen.
Insgesamt waren rund 44 Feuerwehrleute vor Ort. Die letzten kehrten etwa nach drei Stunden zu ihren Standorten zurück. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
