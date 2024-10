03.10.2024 18:50 Scheune fackelt ab, Feuerwehr im Großeinsatz!

Große Rauchwolke über dem Enzkreis: Eine Scheune stand am Donnerstagnachmittag in Keltern-Weiler in Flammen.

Von Simon Schwenk

Keltern-Weiler - Große Rauchwolke über dem Enzkreis! Wasser marsch hieß es am heutigen Donnerstagnachmittag im Enzkreis nach einem Scheunenbrand. © Markus Rott / EinsatzReport24 Laut ersten Informationen von "Einsatz-Report24" sollen gegen 16 Uhr mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle in Keltern-Weiler eingegangen sein. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, habe eine Scheune in der dortigen Mühlbachstraße bereits lichterloh in Flammen gestanden. Bei der Scheune soll es nach Angaben eines Feuerwehrsprechers um den Anbau eines Wohngebäudes gehandelt haben. Feuerwehreinsätze Krankenhaus evakuiert! Brand ruft Feuerwehr auf den Plan Da die Umgebung dicht bebaut ist, drohte das Feuer auf weitere Gebäude überzugreifen. Unter anderem auch deshalb war ein Großaufgebot der Feuerwehr zum Brandort ausgerückt. Um den Flammen Herr zu werden, musste auch eine lange Drehleiter zum Einsatz kommen. © Markus Rott / EinsatzReport24 Auch eine Drehleiter kam bei den Löscharbeiten zum Einsatz. Angaben zu Verletzten oder der Brandursache konnten bisher noch keine gemacht werden.

Titelfoto: Markus Rott / EinsatzReport24